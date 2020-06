KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 9 miljonit diagnoositud nakatunut ja üle 470 000 surma. India haiguspuhangu kõrgpunkt ei pruugi olla lähedal 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 2 356 657. Eile tuvastati riigis 26 079 uut nakatunut. 100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 17 riiki: Brasiilia (1 086 990), Venemaa (584 680), India (426 910), Suurbritannia (304 331), Hispaania (293 352), Peruu (254 936), Tšiili (242 355), Itaalia (238 499), Iraan (204 952), Saksamaa (191 575), Türgi (187 685), Pakistan (181 088), Mehhiko (180 545), Prantsusmaa (160 377), Saudi Araabia (157 612), Bangladesh (112 306) ja Kanada (101 337). Lisaks on veel üheksas riigis tuvastatud üle 50 000 nakatunu.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 122 247. Eile lisandus 267 surma – võrdluseks teatati Brasiilias 601 surmajuhtumist. Üldarvestuses ongi teisel positsioonil Brasiilia 50 659 ohvriga. Neile järgnevad Suurbritannia (42 632), Itaalia (34 634), Prantsusmaa (29 640), Hispaania (28 323), Mehhiko (21 825), India (13 703) Belgia (9696) ja Iraan (9623). Tuhande ohvri piiri ületavad veel 26 riiki. Euroopas on koroonaviirus nõudnud üle 187 000 ohvri.

Indias on möödunud kaks nädalat karantiini leevendamisest, ent nakatunute arv on ohtlikult kasvanud. Mõned eksperdid usuvad, et kõrgpunkt ületatakse mussoonvihmade perioodil ehk juuli ja septembri vahel. Siiski on juba praegu mitmetes suurlinnades, näiteks New Delhis ja Mumbais, kiirelt tõusvate koroonajuhtumite arv niigi hapra tervishoiusüsteemi üle pingutanud. Teadaolevalt tõrjutakse ülerahvastatud haiglatest abi vajavaid inimesi, mis on tekitanud India ühiskonnas palju pahameelt.