Ajaleht: rahvusooper Estonia direktor ahistab naiskolleege 

Teiste välimuse kommenteerimine ja ebamugavate kommentaaride tegemine on väidetavalt niivõrd valdav, et teatris töötavad naised hakkasid jälgima, mida panna selga päeval, kui nad Mäega kohtuvad.

Estonia töötajate väitel on teater seksismi tõttu kaotanud aastate jooksul mitmeid oma ala spetsialiste – varaseimad lood pärinevad juba seitsme aasta tagant.

Mäe ise nimetab süüdistusi pahatahtlikuks laimuks, ent ei eita mitmete n-ö „naljade“ tegemist – ta usub, et need on kontekstist välja kistud.