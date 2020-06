Eestis elab 71 051 määratlemata kodakondsusega inimest 

Integratsiooni monitooringu pikaajalise trendina võib täheldada Eesti kodakondsuse omandamise huvi mõningast vähenemist (2011. aastal 60%, 2015. a 57%, 2017. a 55%). Peapõhjus on asjaolu, et Eesti kodakondsuse puudumine ei takista siin elamist, märgitakse siseturvalisuse arengukavas 2015–2020. Samuti tuuakse üha enam argumendiks, et Vene Föderatsiooni kodakondsusega või määratlemata kodakondsusega on lihtsam reisida SRÜ riikidesse Varem peamise põhjusena nimetatud eesti keele oskuse puudumine või hirm kodakondsuseksami ees hakkab jääma tagaplaanile, selgub arengukava täitmisest.

2018. aasta lõpus elas Eestis 77 839 määratlemata kodakondsusega isikut.