Liiklusrikkujaid ohjav veapunktisüsteem esitatakse sügiseks valitsusele 

Veapunktisüsteemi valmistab ette majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös maanteeametiga. „Selle mõte on võimalikult varakult ära tabada, kui mõne liikleja käitumine muutub väga ohtlikuks. Siis saab sekkuda kohe, et negatiivne käitumine ei jõuaks kinnistuda,“ ütles maanteeameti strateegilise planeerimise osakonna juht Erik Ernits mullu usutluses Eesti Päevalehele ning lisas, et algajaid rikkujaid on lihtsam mõjutada kui neid, kes on juba aastaid sõitnud ja suurte rikkumistega harjunud.