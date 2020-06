Harry Gustavson | See hirmus sõna – nukuteater? 

Kas Noorsooteater kaotab laps-vaataja?

Teater kinnitab, et laps ei kao sellest teatrist. Tahaks loota, et see nii on. Iseasi, millised on lapse, aga eelkõige lastevanemate ootused sellele teatrile. Lapsevanem tahab oma last tuua lasteteatrisse. Meie seni ainsasse lasteteatrisse, kus kõik ümbritsev juba sissetulekust alates on lastepäraselt kujundatud. Nukuteater on mänginud väga suuri lavastusi, mis on täitnud Vanalinna päevade ajal tervet Raekoja platsi ja sellest lavastusest pärit Draakon oli kaua aega teatri fuajees suur vaatamisväärsus.

Varasemalt on see maja olnud tõeline nukkude kodu, kus igast nurgast tervitasid lapsi tuttavad tegelased. Praegu on küll lastele mängutuba ja nukke saab näha muuseumis, maja publikuruumidest vaatab aga vastu mingi steriilsus – on, nagu kõik teatrimajad. Jah, ka see vastab teatri muutunud sisule. Äkki nukud maja sisekujunduses tekitavad võõristust? Aga lastele tuleb jätta nende oma teater – nukuteater. Kui sellesse majja pole enam huvitav tulla, siis võib ju lapsega minna lasteetendusi vaatama mujale. „Lotte“ tõi kokku mitu täismaja. Aga piiratud on ka vanemate rahakott. Eriti, kui lapsi on peres rohkem kui üks.

Ma ei taha arvustada NUKU teatri lavastusi. Ma ei ole teatrikriitik ja pole ka mitmeid viimase aja lavastusi näinud. Aga Von Glehni Teatris, kus mul on õnn olnud mängida oma sirmilavastusi täissaalidele, on lapsevanemad tulnud tänama ja kurtnud, et NUKU teatris pole enam midagi lapsega vaatama minna. Ma ei usu, et see päriselt kõigi jaoks nii on, sest saalid Helle Laasi sirmietendustele on enamasti välja müüdud. Nukuteatrisse minek on lapse ja lapsevanema jaoks ikka olnud suur ja pidulik sündmus. Lapsed näevad tegelikult lasteteatrit väga tihti. Igas kuus on igas lasteaias mõni lasteetendus. Aga need pole lapsele emotsionaalselt võrreldavad oma teatrisse, nukuteatrisse minemisega, kus kõik alates fuajeest näitab, et laps on sinna oodatud.

Kardan, et kui maja hakkab nii kujunduselt kui repertuaarilt Noorsooteatriks muutuma, hakkab see küll vaatajaid eemale viima. Teater ei võidaks vaatajat, vaid pigem kaotaks. Sellest oleks küll ääretult kahju. Eriti, kui teatri nimi enam ei kohusta lastele nukuetendusi mängima. Kui ka praegu teatril nukust loobumise kavatsusi ei ole, siis muutuvad majanduslikud olud viivad sellele paratamatult.

Kas riik võiks appi tulla?

Postimehes kirjutas Heili Sibrits: „Olukorras, kus teatrid peavad majanduslikult toime tulemiseks mängima võimalikult palju etendusi veel rohkemale publikule, on laia mängukava pakkumine üks võimalik tee. Valitud teel aga ei tohi – loodan, et NUKU seda ka ei tee – unustada, mis on selle teatri peamine ülesanne.“ Jah, praegu on selleks riiklik tellimus. Tuletan ikka meelde, et see teater on loodud ühel ja ainsal eesmärgil – aidata nukuteatri vahenditega kaasa laste arengule. Sellepärast võiks riik oma rahastuse reegleid veidi muuta. Kui laps ja lastele suunatud kultuur on ikka prioriteet, siis võiks riigi abi laste- ja just nukulavastuste väljatoomisel suurem olla. See võiks piletihinna alandamisega aidata rohkematel lastel nukuteatrisse jõuda, eriti suurte perede puhul.