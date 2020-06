Juhtkiri | Jaanipäev ei pea tähendama liiklussurmasid 

Lasnamäe kahe surma- ja viie vigasaanuga nelja sõiduauto õnnetus lausa hüüdis tules, kui politsei sai juba varem teateid linnas kihutavast BMWst. Elus oleks mootorratturgi, kui ta poleks Pirital väidetavalt kiirust ületanud. Ning Saku viaduktil liiklusõnnetuses hukkunud Ukraina kodanikulgi oleks pääsemisvõimalused olnud oluliselt suuremad, kui tal olnuks turvavöö kinnitatud (samas on Eestis paraku teetööde tähistamine võrreldes lääneriikidega tihti allpool igasugust arvestust).

Lausa klassika on juhtimisõiguseta noore rooljoodiku kraavisõit Virumaal, kus maasturis olnud seitsmest inimesest kuus sattus haiglasse. Kuigi nõrkemiseni on tehtud kampaaniaid, et mingil juhul ei tasu mitte ainult istuda ebakaine juhiga samasse autosse, vaid ei tohi sellist juhti ka sõitma lubada, siis Virumaa seltskonnale on see olnud kui hane selga vesi. Politseile teatamise asemel lasti end hoopis haiglasse sõidutada. Kuid kampaaniaid on lisaks täis peaga sõitmisele tehtud ka kihutamise ohtlikkusest ja turvavöö kinnitamise vajadusest.

Samas meil ollakse tihti pahasedki, kui politsei pühade eel, nende ajal ja järelgi tavapärasemast tihedamalt kontrollib olukorda teedel – korravalvurid ei usaldavat liiklejaid ja olevat vaid trahviplaani täitmise ja mõõdikute peal väljas. Mitte ainult paari viimase päeva õnnetused näitavad, et alati on mingi seltskond, keda usaldada ei saa, kuid kelle tegude tõttu kannatavad mitte ainult nemad ise, vaid ka süütud kõrvalseisjadki, nagu oli tolle Lasnamäe bussipeatuses hukkunud ootajaga. Ei julge mõeldagi, et kui selline on olnud jaanipäeva eelmäng, siis milline see päris pidu veel tuleb.