LOOMATOHTER: ärge pakkuge oma karvasele sõbrale õlut ja šašlõkki!

IGALE OMA: Maria Daubaraite soovitab koera ja inimese menüü ka jaanipäeval lahus hoida. Foto: Aldo Luud

Jaanipäeval on pidu: lõkke ümber süüakse ja juuakse nii et maa must. Tavapäraselt lendab mõni toekam grillkanakont ka oma neljajalgse sõbra suunas. Loomatohtrite kurvastuseks ongi jaanipäevajärgsed päevad aasta kõige töisemad. Paraku on üleüldises söögiorgias loomad ka elu kaotanud.