Ametnike abitus viib omakohtuni: kas looma päästmiseks võib seadust rikkuda? 

Valner nendib Õhtulehele, et seaduse jõuetuse tõttu on omakohus kerge tekkima. „Pean tunnistama ja vaatan kõrvalt väikese muretundega, et vihased hääled lähevad aina tugevamaks. Ükspäev see vimm prahvatab ja kellelgi lüüakse pea lõhki. Ja siis me hakkame süüd mõistma inimeste üle, kellel närv vastu ei pidanud, aga tegelikult on see riigi tegemata töö.“