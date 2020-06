Eesti uudised Endises hiilguses: Pallase õppejõud tegi võidupühaks korda Maarja-Magdaleena mälestusmärgi Asso Ladva , täna, 18:30 Jaga: M

TÄPNE TÖÖ: Restauraator Maria Väinsar taastab kustunud nimesid. Foto: Erakogu

„Tore on see, et inimesed on siin väga aktiivsed. Käivad kalmistul ja küsivad, et mis toimub. Kui nendega vestled, siis kuuled, mida nad asjast arvavad, nad räägivad oma mälestusi. Niimoodi koguneb tööobjekti ümber omamoodi lugu,“ räägib Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas õppejõud Maria Väinsar, kes lõpetab Maarja-Magdaleena kalmistul seisva vabadussõja mälestussamaba restaureerimist.