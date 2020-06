Loomad Legendaarne Kalamaja hulkurkoer Žorik tembutab jälle Reti Jõerand , täna, 11:03 Jaga: M

GALERII

Legendaarsele Žorikule tahetakse püstitada lausa oma ausammas. Foto: Heiki Valner

„See, et koer Žorik siin trammitee peal istus ja trammiliikluse seisma pani ei ole enam väga normaalne. Samas, sellistes situatsioonides tuleb palju inimlikku headust välja, näiteks antud juhul helistas meile trammidispetšer ja teavitas Žorikust. Samuti anti kõikidele trammijuhtidele käsk kätte, et seal kandis peab olema väga ettevaatlik, et õnnetus ei juhtuks,“ sõnab loomade päästmise ja kaitsmisega tegelev Heiki Valner.