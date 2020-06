Vambola Paavo | Puhkus kodus või võõrsil 

On neidki, kes lükkavad sõidud hoopis sügisesse, oodates sooduspakkumisi Bulgaariasse või Kreekasse. Kas viimase hetke hinnad tulevad, on iseküsimus. Alati tasub ju loota. Vahemere äärde võib kõige kiuste lennata, karta pole midagi. Sama lugu on alati turiste ootava ja turvalise Horvaatiaga. Terve Lääne-Balkan on ennast kuulutanud koroonavabaks!

Ida-eurooplane on tulest ja veest läbi käinud, tühja sellest viirusest. Meie põlvkond on karastunud! Egiptusele võib panused teha sügiskuudel. Sama raha eest, mille käid välja nädalase puhkuse eest Hiiu-või Saaremaal, saab Vahemere ja Aadria rannikul kordades rohkem. Lisaks toetad sel moel koduseid reisibüroosid, sest soov on tulevikuski maailma avardada.

Toetame ahnust?

Eestis puhkamine on üle mõistuse kallis. Kui nädalase perepuhkuse eest saartel tuleb neljaliikmelisel perel ainuüksi ööbise eest välja laduda 1000 eurot, siis on see liiast. Turismitalus ööbimine ei sisalda isegi hommikusööki. Ahnevõitu eestlasest pererahvas küsib lisaraha iga liigutuse eest. Tahad õhtul sauna - maksa, tahad hommikusööki- maksa, isegi grilli kasutamine on lisatasu eest. Mõnel pool kasseeritakse juba ka auto parkimise eest raha.

Aplusel ei ole piire. See on põhjus, miks siseturism ei edene ning kiratseb ja eelistatakse suvekuudel lennata Vahemere äärde. Seal on hinna ja kvaliteedi suhe paigas. Lisaks alatine päike. Eestis puhkab tõesti ainult rumal. Pole kunagi turismitaludes olnud ega hakka seda tegema. Miks? Kümne aasta eest panustasid tuttavad sellele võimalusele ja pettumus oli suur. Koristamata tuba, katkised linad ja olematu hommikusöök. Kasulõikamine igal sammul. Andsin tõotuse - Eesti siseturismi ei toeta. Eelistan minna välismaale, sest seal on kvaliteet ja hind paigas.

Kui panustada Saare- või Hiiumaale, tuleb lisaks ööbimisele lisada juurde lisada praamipiletud, mõistagi bensiin kohalesõitmise eest. Lisanduvad kulutused kohapealsete huviväärsustega tutvumisel. Muuseumipiletid ei maksa sugugi vähe, paneme juurde täiendava kütuse saartel ringsõidule ja väljaminekud toidule. Kõht nõuab päeva jooksul oma. Keskmine praad maksab 12-15 eurot, juurde mahl, magustoit ja kohv. Korrutame selle nüüd nelja inimese peale ja saame 100 eurot lõuna eest. Nädalas teeb see 700 eurot.

Õhtulgi tahad ka midagi hamba alla. Lisakulud ainuüksi söögile ulatuvad nädalase kodus puhkamise korral üle 1500 euro või enamgi.. Kallivõitu. Eestlane osakab võtta viimast. Poetakse selle taha, et minu töö maksab. Kindlasti maksab . Paraku ei saa olla ainus jumala poolt väljavalitud rahvast, kes apelleerib ainuüksi oma tööpanusele. Tööd teevad nii poolakad, hispaanlased, horvaadid kui venelased. Millegipärast on nendes maades puhkamine meiega võrreldes odavam.