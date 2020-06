Putin valmistub viiendaks presidendiajaks 

Putin on olnud Venemaa tüüri juures sellest ajast peale, kui 1999. aastal Boriss Jeltsin ta peaministriks nimetas.

„Me peame jätma mulle võimaluse uuesti kandideerida, sest muidu on kahe aasta pärast rahulikul tööl lõpp. Lähenevad 2024. aasta valimised ja kõigil on aega ja tahtmist vaid selleks, et uue kandidaadi otsinguil ringi vahtida,“ märkis Putin.