TRUMP PÕRUS: saalis olnud rahvas küll hullus, kuid vaid napp kolmveerand istekohti tuli täis  

Kampaaniameeskond oli varem võidukalt kuulutanud, et internetis oli 880 000 inimest endale pileti broneerinud. Twitteris keskustlenud kommentaatorid arvasid, et valdavalt broneerisid pileti igavlevad noored, kes tahtsid lihtsalt nalja teha, innustatuna sotsiaalmeediaplatvormist Tik-Tok, kirjutab The Guardian.