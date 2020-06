Tallinn andis Pärnule üle suvepealinna tiitli 

„Oleme veerand sajandit usaldanud suvepealinna tiitli Pärnule, kes on seda väärikalt hoidnud. Tänavu anname tiitli üle lootuses, et saame vastu päikeselise, sooja ja positiivsete emotsioonide rohke suve, et heastada tänavu hoopis teisiti tulnud kevadet. Soovin kõigile meeleolukat, kaunist ja muretut suve!“ ütles Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu.