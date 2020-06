Krimi Võrtsjärvest toodi välja uppunud mees Toimetas Katrin Rohtla, Marvel Riik , täna, 16:28 Jaga: M

Sündmuspaik. Foto: Kenno Soo

Laupäeva õhtupoolikul said päästjad teate, et Võrtsjärvel on paadist vette kukkunud mees, keda toona ei leitud. Kolm päeva hiljem leidis juhuslik mööduja mehe surnukeha.