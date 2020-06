Millise ilma toob endaga jaaninädal? 

Esmaspäeval liigub kõrgrõhuala edasi Venemaale, mis lubab meile sajuta ilma, vahendab ilmateenistus.ee. Idakaare tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, päeval 20 kuni 25 kraadi.



Jaaniõhtul on sajuvõimalus juba väga väike, aga mitte täiesti olematu. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, päeval 21 kuni 26 soojakraadi.



Kolmapäeval oleme juba uue kõrgrõhuala idaservas. Ilm on sajuta. Tuul pöördub läände ja loodesse ning tugevneb päeval. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 16, päeval 21 kuni 27 kraadi.