Maailm KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 8,9 miljonit diagnoositud nakatunut ja üle 467 000 surma. Hispaania lubab turistid riiki Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 13:08

Hispaania kaotab reisipiirangud Foto: Reuters/Scanpix

Koroonaviirus Sars-CoV-2 levib 215 riigis. Pühapäeva hommikuks on kogu maailmas tuvastatud 8 938 678 haigusjuhtumit. Surnud on 467 114 ja paranenud 4 752 539 inimest. Hispaania teatas, et loobub reisipiirangutest ja lubab turistid riiki. Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 2 330 578. Eile tuvastati riigis 33 338 uut nakatunut. 200 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 9 riiki: Brasiilia (1 070 139), Venemaa (576 952), India (411 727), Suurbritannia (303 110), Hispaania (293 018), Peruu (251 338), Itaalia (238 275), Tšiili (236 748) ja Iraan (202 584).