Vaata, millistest riikidest saabujad peavad Eestis jääma karantiini 

Välisministeeriumi info kohaselt on eneseisolatsioon on kohustuslik neile Eestisse saabujatele, kes tulevad riikidest, kus koroonaviirusesse nakatunute suhtarv on suurem kui 15. See tähendab, et asukohariigis peaks nakatunuid olema 15 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Inimesed, kes saabuvad Eestisse kõrgema nakatunute suhtarvuga riigist peavad Eestisse jõudes jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.