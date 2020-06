Harjumaal hukkus autoga teelt välja sõitnud 43aastane mees 

Operatiivjuht rääkis, et õnnetuse toimumise kohas on kehtestatud ajutine kiirusepiirang 50 km/h.

„Turvavöö fikseerib inimese ja kui juhtub õnnetus, siis see hoiab sõitja paigal. Kui inimene on kinnitamata, siis kokkupõrke ajal liigub ta edasi sõidukiirusel ning paratamatult on vigastused raskemad. Nii et turvavöö oleks võinud päästa selle autojuhi elu,“ lisas Järva.