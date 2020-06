HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Lea Dali Lion sai kodumaja müüdud ja kolib metsa elama 

Mitmeid aastaid oma Merivälja kodu müünud muusik Lea Dali Lion (46) võib nüüd vabamalt hingata - armas maja, mis olnud tema koduks 43 aastat, on leidnud õnnelikud uued omanikud.

Lea kirjutas möödunud nädalal alla maja ostu-müügi lepingule. "Minu armsa, kauneid mälestusi täis kodumaja, uuteks omanikeks sai kena noorpaar," rõõmustab laulja. "Maja käisid vaatamas paljud, aga just nende puhul käis ka minu südamest läbi tunne, et nemad on selle maja jaoks just õiged inimesed."

Vaata meeleolukat hommikusöögi videot Leaga!

Pikemat intervjuud loe Õhtulehest juba järgmisel nädalal.