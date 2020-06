GALERII | Teatrimees Jaak Viller saadeti viimsele teekonnale 

Allikmaa, kes oli samal ajal Eesti draamateatri juht, kui Viller juhatas vägesid Rahvusooperis Estonia, tunnistas oma järelehüüdes, et vaatas kolleegile ikka alt üles: „Estonia teatri direktori koht oli ju silmapaistvam ja tähtsam kui draamateatri direktori koht.“ Tõsi, kuid suhtedraamasid naaberteatrite vahel lahendasid nood kaks perfektselt – oli siis draama põhjuseks see, et parkimisplatsi ei saadud kuidagi jagatud või see, et draamateatrilased võtsid ooperimajalt kogemata voolu ära.