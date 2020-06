Maailm Euroopa Liit pikendab Venemaa sanktsioone seoses Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimisega Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 15:32 Jaga: M

Sevastopol Foto: TASS/Scanpix

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas 18. juunil pikendada kuni 23. juunini 2021 piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimisega. „Antud otsus näitab Euroopa Liidu vankumatut toetust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja et rahvusvahelise õiguse rikkumistel on agressorile tagajärjed. See on eriti oluline arvestades, et Venemaa püüab COVID-19 pandeemia varjus oma agressiooni Ukraina suunal veelgi süvendada,“ sõnas välisminister Urmas Reinsalu.