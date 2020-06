Eesti uudised Viimsis sattusid merehätta SUP laudadega merele läinud noored ja nende treenerid Toimetas Katrin Rohtla , täna, 14:43 Jaga: M

Pilt on loole illustreeriv. Foto: Laura Oks

Täna kell 12:17 teatati, et Viimsis Miiduranna külas on seltskond noori koos treeneritega läinud SUP laudadega merele ning ei saa tagasi kaldale.