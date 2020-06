Õhtulehe spordiblogi Viljar Voog | Isegi üheksa-aastaste poiste madin on Eesti jalgpallist põnevam?! Viljar Voog , täna, 13:41 Jaga: M

Brasiilia laps jalgpalliplatsil. Pilt pole artikliga seotud. Foto: AFP/Scanpix

Reedel üllatas Eesti jalgpallimaastikku vutiliidu teade, et koduste karikavõistluste poolfinaallahingut Elva ja Flora vahel kannab üle Balkani telekanal Sportklub. Koroonaaeg on juba niigi kummaline ja kanalitel on vaja midagi näidata – Sportklub oli juba üle kandnud kolme Premium liiga mängu, mis see üks karikamatš sinna otsa ikka on!