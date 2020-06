KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 8,8 miljonit diagnoositud nakatunut ja üle 463 000 surma. Brasiilias ületas nakatumiste arv miljoni. 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 2 297 360. Eile tuvastati riigis 33 539 uut nakatunut. 200 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 9 riiki: Brasiilia (1 038 568), Venemaa (569 063), India (395 812), Suurbritannia (301 815), Hispaania (292 655), Peruu (247 925), Itaalia (238 011), Tšiili (231 393) ja Iraan (200 262).

Brasiilias tuvastati eile 55 209 ja Indias 14 721 uut nakatunut. Üle 5000 haigusjuhtumi lisandus veel Venemaal (7972), Tšiilis (6290) ja Mehhikos (5662). Koroonaviirus levib jätkuvalt hoogsalt Ladina-Ameerikas ja Lõuna-Aasias. Euroopas on tuvastatud kokku üle 2,28 miljoni nakatunu ja uusi juhtumeid lisandub võrdlemisi aeglaselt.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 121 407. Eile lisandus 719 surma – võrdluseks teatati Brasiilias 1221 surmajuhtumist. Üldarvestuses ongi teisel positsioonil Brasiilia 47 869 ohvriga. Neile järgnevad Suurbritannia (42 461), Itaalia (34 561), Prantsusmaa (29 617), Hispaania (28 315), Mehhiko (19 747), India (12 970), Belgia (9695) ja Iraan (9392). Tuhande ohvri piiri ületavad veel 23 riiki. Euroopas on koroonaviirus nõudnud üle 185 000 ohvri.

Brasiilia ületas reedel miljoni koronaviiruse juhtumi ja riigis on surnud haigusesse peaaegu 50 000 inimest. Viirus on levinud sisuliselt kogu riigis, mis kahandab presidendi Jair Bolsonaro toetust.

Reedel oli ka päevaste uute juhtumite rekord, mis vihjab, et lähiajal viirusenumbrid langema ei hakka. Spetsialistide sõnul võib riigis olla kordades rohkem nakatunuid.

"See miljon on palju väiksem kui nakatunud inimeste tegelik arv, sest teste pole tehtud piisavalt," ütles São Paulo riikliku ülikooli meditsiiniprofessor Alexandre Naime Barbosa. "Tegelik arv on tõenäoliselt vähemalt 3 miljonit ja võib ulatuda isegi 10 miljoni inimeseni."