Eesti uudised Kes aitaks? Lähipäevil on marjapõldudele appi vaja 500 inimest Toimetas Katrin Rohtla , täna, 11:55

Maasikad Foto: Julia Vakina

Eesti põllumeeste esindusorganisatsioonid tuletavad valitsusele meelde, et lähipäevil on vaja marjapõldudele appi 500 inimest, et valmivad maasikad hukka ei läheks.