Prantslased tohivad filmis jälle suudelda 

„Näitlejad tohivad nüüd suudelda, kui mõlemad on andnud koroonaviiruse testi ja see on osutunud negatiivseks,“ kinnitas minister eile raadiointervjuus. „Euroopa suurim filmitööstus võib nüüd tegutseda täismahus“ ütles Riester ja tunnistas, et tegelikult suudlesid paljud prantslased viimasel ajal niigi ega teinud viirusest väljagi.

Minister ei avalikustanud, millise filmi võtted on esimesed, kus suudlemine on jälle lubatud. Ta möönis, et Prantsusmaal kohustusliku poolteisemeetrise suhtlusvahemaa edasine hoidmine oleks filmikunsti tapnud.

The Guardian kirjutab, et kinod võivad Prantsusmaal uksed avada tuleval esmaspäeval. Pileteid võib aga vaatesaali müüa vaid pooltele sinna tavapäraselt mahtuvatele filmihuvilistele.

Meie fotol suudleb filminäitleja Alain-Fabien Delon kirglikult oma partnerit Paolo Sorrentino filmi „La Grande Belezza“ („Kohutav ilu“) esilinastuse eel Cannesi filmifestivalil 2013. aastal. Linateos räägib Rooma keskse kultuuritegelase Jep Gambardella 65. sünnipäeva tähistamisest suure külalistehulga möllates (muu hulgas muidugi ka suudeldes).

Kui orgiaks kippunud sünnipäeva tähistamine on läbi, saab elus vaid ühe romaani, sedagi 40 aasta eest, kirjutanud kultuurikriitikast elatuv Jep teada, et tema noorpõlvearmastus Elisa on surnud. Teadmine elu lõplikkusest lööb Jepi rivist, ta hulgub öises linnas, mõtiskledes oma elu üle, ja on rabatud, kui vähe on ta ikkagi teinud. Ta satub külastama oma vana sõpra, ööklubiomanikku, keda pole näinud ega meelde tuletanud kümneid aastaid, ja tutvub klubiomaniku 42aastase tütrega.