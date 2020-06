RIIGIPÖÖRE KUKKUS LÄBI! Lukašenka näitab enne valimisi Valgevenes võimu 

Lukašenka on valitsenud Valgevenet 24 aastat ning kandideerib 9. augustil peetavatel valimistel uuesti. Tavapäraselt on soovitud tulemus juba ammu hoolikalt ette kavandatud, samuti pole president varem hoidunud teisitimõtlejate ohjeldamiseks ka vägivallast.

Ent Guardian kirjutab, et tänavu on heitlus pinevam, sest Lukašenkaga pistavad rinda kolm opositsioonikandidaati, kellel kõigil on rohujuuretasandil tugevad tasustajõud. Nad väidavad, et presidendi toetus rahva seas on kokku kukkunud ja tema süsteem stagneerunud, kasuks pole tulnud valitsuse saamatus koroonakriisiga tegelemisel.