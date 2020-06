Nädala TOP Nädala tipud | Pead veerevadki Elis Kusma, arvamustoimetaja , täna, 17:19 Jaga: M

Foto: Martin Ahven

Kuigi ametnike vastutusele võtmist on võimuliidu poliitikud koroonakriisi kontekstis nõudnud varemgi, siis viimaseks tilgaks, mis otsustas terviseameti pealiku ametist tagandamise, sai nähtavasti vastuseis Isamaa suursponsori kingitud kiirtestide kasutusele võtmisele. Kelle vorstid on aga mängus, kui sellega nõustus isegi Keskerakond ja seni terviseametnikke kaitsnud sotsiaalminister Tanel Kiik? Võib vaid loota, et viiruse teine laine laseb end oodata, kuni võimuliidule meele järgi olev uus juht end ametisse sisse elab.