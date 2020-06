Juhtkiri Juhtkiri | Kas see ongi lõpp? ohtuleht.ee , täna, 17:20 Jaga: M

Seda, kui ettearvamatu on viirushaiguse levik elanikkonna seas, näitab suurepäraselt see, et kui veel umbes kuu aega tagasi oli küsimärgi all, kas jaanipäeva tähistamine suuremas sõpruskonnas on ikka vastutustundlik, siis mõned päevad enne suvist suursündmust on valitsus otsustanud leevendada isegi 2 + 2 reeglit. Reegel pidanuks algul kehtima vähemalt suve lõpuni, ent on olude muutudes asendunud inimeste hajutamise nõudega. Kartsime ju hoopis hullemat.