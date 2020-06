Manona Paris | Inimsööja jaanipäev 

Ma tean, mis sa mõtled – aga nad on ju omad. Sisemus ulub: nad on minu inimesed, mu liha ja veri. Mis siis, et nad ei saa aru, et ma ei taha süüa liha. Või et mu elukaaslane pole üldse nende maitse järele – liiga pikk, võib-olla aga hoopis lühike, paks, vahest ka valest soost ja hoidku selle eest – vale nahavärviga. See on juba halb legend Eestimaa suguvõsade kokkutulekutelt: ah, olgu see Mann mis ta on, olgu või lesbi – peaasi, et n*****ga koju ei tuleks!

Aga kui tuleb? Ja ei taha liha? Või – heake küll – kui see elukaaslane pole nii must, et peaks ust näitama, siis miks pole ära võetud ja kolme last tehtud? Millal saab pika laua taha? Ja kui – oh sa heldene aeg – punase näoga Mann viimaks poetab, et äkki saab elustiili ja keskmist eluiga arvestades enne hoopis küsija peielaua taha… Siis ongi suur ja mahlane pahandus platsis. Kivirähkilikult lõbus jah, aga katsu sa ise selles draamas kandvat osa mängida!

Sa ei pea sinna minema

Uudis-uudis, sa ei pea olema selles kuudis! Mitmed psühholoogid on mulle aastate jooksul peresuhetest rääkivates lugudes kinnitanud – on väga okei, kui sa eemaldad enda elust toksilised tegurid, sh inimesed. Mis sest, et see inimene on vaarema. Või äkki isa. Vend. Õde. Meil on vaba valik, kellega me lähemalt suhtleme.

Inimene ju tahab olla õnnelik. Kuigi me võime vahel mässata pealesurutud pühade üle – sest miks peab just jaanipäeval pidu saama, pidu võib ju iga päev olla, eks ole –, siis tegelikkuses on iga ettekääne olemist natukene ergastada ju hea. Eriti nüüd, mil meil on seljataga kurnav koroonakevad.

Meil kõigil on vaba valik ümbritseda end inimestega, kelle hingemustritega kokku klapime. Alati on hea olla avatud erinevatele lõimedele, aga kui kohe kuidagi ei klapi, siis ei maksa ka vägisi kokku traageldada.

See jutt on ka sulle, kes sa juba eos tunned sisikonda sees kaerajaani tantsimas. Sest sa tead – tulele saabus keegi, kelle eluvalikud on sulle võõrad.