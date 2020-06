Siiri Laidla | Väikesed asjad 

K-tähega kutsumata külalist, imepisikest pahalast, oleme ligi kolm kuud kartnud ja tõrjunud, õõvastavaid välis- ja siseuudiseid lugenud, tema vastu võidelnud, trotsinud, elukorraldust ja plaane muutnud, peidus olnud. Veidi võllanaljagi visanud ja kujunenud olukorras häid külgi nägema õppinud. Kogu see jant maskide ja desoainetega, mida algul ei olnud ja nüüd, kui suurem paanika on möödas, külluslikult leidub. Soovi korral saab kasvõi kogu korteri desovahendiga üle pritsida.

Küllap teab igaüks ise kõige paremini, kas ja kuidas see enneolematu kevad teda mõjutas.

Viirust vangi ei pane

Ilmselt (tahtmata meditsiinivaldkonna tähtsust vähendada, ent arstkond on haiguste vastu võitlemisega ikkagi harjunud) oli see paras proovikivi haridussüsteemile. Selgus, et koduõpe toimib. Seltskondlik laps oli kindlasti kurb, et polnud võimalik koolis sõpradega kohtuda. Trennis ja huviringides käia. Mõni teine aga tänas taevast, et ei pidanud end vägisi kooli vedama. Mina, nõukaaja kooli produkt, unistasin omal ajal, et kui ometi juhtuks ime ja ei peaks kella kaheksaks (mis oli Moskva aja järgi kell 6) pooluimasena klassi jõudma. Igavlema ja koolikiusamistki taluma, kui ometi võinuksin oma kodutööd kuidagi võluväel õpetajale edastada. Ime juhtuski, küll mitukümmend aastat hiljem. Suur tänu arvuti leiutajatele!

Hiljuti vestlesin telefonitsi kunagise klassiõega. Nüüd pean sõnu sööma, sest kui ma poleks koolis käinud, poleks ka seda ajaproovile vastu pidanud sõprussuhet. Klassiõde kurtis, et tal jäi mitu reisi ära ja üldse lõikas koroonakriis inimestel elu läbi. Kes kaotas töö, kes haigestus, kes ei saanud reisida, kes pidi oma peresuhteid ümber hindama. Ta võrdles kriisiaega koguni sõjaga. Läksime veidi vaidlemagi, sest minu meelest on asi ikka sõjast kaugel. Tundus, et tema jaoks oli oluline leida süüdlane, keda saaks vastutusele võtta. Jah, aga viirust ikka vangi ei pane.

Vahest ei mõistnud ma kooliõe kaeblemist seetõttu, et minul polnud häda midagi. Elanud juba viis aastat koos haigusega, mis ei luba pikalt kõndida, kaugeid retki ega reise ette võtta, olen õppinud loobumist. Loobumist kõigest, mis varem tundus ja oli hädavajalik, et end elusa ja tegusana tunda. Töölkäimine, matkad, reisid, seltsielu, vabaõhuetendused, suvised rannamõnud. Mõtlesin siis väikse kahjurõõmuga, et nüüd oleme klassiõega ühel pulgal, olgu või näiliselt. Ega võõras mure kellelegi ju enne mõistetavaks saa, kui seda ise pole kogenud. Aga klassiõde asutab end juba uuele reisile. Füüsiliselt tervetele inimestele oli kriisiaegne olukord ikkagi ajutine. See läheb mööda. Kui läheb. Skeptikud ennustavad sügisel uut haiguspuhangut...

Vana ja haige rõõmud