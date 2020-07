Mida teha, kui kuuled naabrit telekat vaatamas, norskamas või tema samme? 

Just sellised on paljude inimeste igapäevased mured, kes pöörduvad ehituspoe Homer poole. Õnneks on Homeril lahendus – heliisolatsiooni plaadid, Mute süsteem ja helikindel kivivill.

Heliisolatsiooni plaadid on üldjuhul tugevad plaadid või kombinatsioon erinevatest tugevatest ja poorilistest materjalidest. Paigaldatuna lakke, seina või põrandale aitavad need isoleeritavas ruumis müra vähendada. Erinevate heliisolatsiooniplaatide akustilisi omadusi defineeritakse heliisolatsiooni indeks Rw abil – mida kõrgem on väärtus, seda parem on materjali või lahenduse heliisolatsioon.

Viimasel ajal on kujunenud väga populaarseks lahenduseks Mute süsteem – see on karkassivaba õhuke süsteem, mis on spetsiaalselt loodud heli isoleerimiseks seintes ja lagedes. Selle peamisteks eelisteks on kogu lahenduse heliisolatsiooni kõrge indeks tänu spetsiaalsele kinnitusele (DClox), õhuke paksus (23 kuni 63 mm), kiire ja lihtne paigaldus ning tõik, et alla 1% plaadi pindalast on kontaktis seinaga.

Mute süsteemi peamine eesmärk on olemasolevate seinte (tellistest, plokkidest, kuivade seinakonstruktsioonide, soojuspaneelide, puitkonstruktsioonide) või lagede (betoonist, metallist, puust või kombineeritud konstruktsioonidest) heliisolatsiooniomaduste suurendamine. Niisiis sobib see kasutuseks elutubadesse, magamistubadesse, tööruumidesse, helistuudiotesse ja tööstusruumidesse.

Mute süsteem 33 sobib lihtsamateks standardjuhtudeks eluruumides ja avalikes kohtades. See vähendab edukalt heli (kõne, televiisori ja koerte) müra. Mute süsteem 63 rakendatakse aga siis, kui müra on häirivam: naabrid lärmavad, neil mängib pidevalt valju muusika või töötab kodumasin.