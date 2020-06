FOTOD | Vastsed ohvitserid: Kaitseväe Akadeemia saatis äsjased kadetid tegevteenistusse 

Reedel lõpetas Kaitseväe Akadeemias magistriõpingud 13 ohvitseri, vastselt said ohvitseripagunid 35 põhikursuse lõpetajat ning kutseõppe tasemel said diplomi 61 allohvitseri. Ohvitseridele andis uued auastmed üle president Kersti Kaljulaid, lõpudiplomi ulatas Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Enno Mõts, lisaks oli värskeid sõjakooli vilistlasi tervitamas kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.

„Ma tunnen puudust neist aegadest, mil ma klassi ees tunde andsin,“ ütleb Mõts. „Aga ma saan õppeaasta jooksul kõikide kursustega mitu korda kokku ja võin öelda, et kindlasti on iga kursus oma näoga. Näiteks üks eelmisi kursusi algatas õpetajate päeva tähistamise ja tegi seda täiesti vabatahtlikult. Me lootsime, et järgmised kursused võtavad selle üle, aga nendel olid teised huvitavad initsiatiivid.“