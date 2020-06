Eesti uudised OHTLIK KAUP! Eestis leiti võltsitud koroonamaske Viljar Voog , täna, 15:26 Jaga: M

Eesti piiril leitud maskid, mille kohta saadeti Euroopa partneritele hoiatuskiri. Foto: RAPEX

Alates koroonakriisi algusest on tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet kontrollinud Eesti piiril rohkem kui 200 maskisaadetist. Viimastel päevadel on suisa kahel korral tulnud teavitada oma Euroopa kolleege, et levitada üritatakse Hiinast pärit maske, mis ehivad end võltsitud kvaliteedisertifikaatidega.