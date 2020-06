Seisukoht | Kuhu küll kõik nukud jäävad?  

Kui 1952. aastal loodi Ferdinand Veike eestvõttel Eesti Vabariiklik Nukuteater, sündis kaubamärk, mis on tänaseks päevaks mitte üksnes Eestis, vaid ka mujal maailmas tunnustatud. Nüüd tuleb sellesama teatri uus põlvkond välja mõttega sisse töötatud kaubamärk kaotada. Veider, kas pole? Teatri juht Joonas Tartu väidab, et nimevahetus tähendab edasiarengut. Ei kõla usutavalt – pigem jääb mulje, et nukuteatril on ideed otsas. Et kui ei oska enam midagi uut teha, siis vahetame nime?

Hea küll, noor vaataja, kellest Rajas kõneleb, võib tinglikult ka väikelaps olla. Tinglikult, tõepoolest. Selge see, et Rajas tahab teha täiskasvanutele mõeldud lavastusi, mida presenteeritaks noortelavastustena. Sõnaga, Rajas tahab legaalselt keskenduda suurtele vaatajatele. Kuhu aga jäävad kõik nukud, nukulavastused, klassikalised muinasjutud ja lapsed, kes neid tahaks näha? Vaadates uue hooaja repertuaari, siis eikuhugi. Vähemalt mitte sesse teatrimajja. Pigem tuleb neil kärmelt noorsooks kasvada, et selle teatri uksest sisse pääseda. Selle teatri uksest, mis pärast nimevahetust enam teiste teatrite seast millegi poolest ei eristu, vaid on lihtsalt üks paljudest.