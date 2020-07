Ilm ja loodus KUIDAS VÕIDELDA KAJAKATEGA? Linnuökoloog Marko Mägi: „Linnalindude jaoks on inimesed ainult risuks jalus.“ Carmen Ladva , 19. juuni 2020, 09:43 Jaga: M

LINNALINNUD: Balti jaama turul pesitses kolm aastat tagasi kajakas. Foto: Teet Malsroos

„Võrreldes muu maastikuga on linn meeletult toidurohke. Linnud suudavad tohutult kiiresti linnaeluga kohaneda ning samuti selle pakutava toiduga. Olgu see inimeste näppude vahelt pudenev sai või friikartul välikohviku taldrikul, kõik läheb söögiks. Ka niidetud haljasaladel on lindudel kergem toitu leida,” seletab Tartu Ülikooli ökoloogia- ja maateaduste instituudi linnuökoloog Marko Mägi.