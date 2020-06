Terviseameti peadirektor Merike Jürilo lahkub ametist: minister ja kantsler soovisid minu äraminekut. Mul on südamest kahju

"Praeguseks on kujunenud olukord, et vaatamata kõigele sellele, mida me saavutanud oleme, on minister ja kantsler soovinud minu lahkumist. Olen neile tänulik senise usalduse ja koostöö eest, kuid see on ootamatult otsa saanud," teatas Jürilo kirjas kolleegidele.

Jürilo ja minister Kiik on viimase kuu jooksul kohtunud neli korda. Teadjamad ütlevad, et nendel kordadel on Kiik läbi lillede andnud mõista, et Jürilol on aeg kabinetis asjad kokku korjata. Vaikimisi teati ka terviseametis, et ühel päeval tuleb juhivahetus. See, et see tuli nüüd ja nii äkitselt, oli siiski üllatus paljudele.

Kiik ütles ERRi uudisteportaalile, et usalduse kaotuseni viisid väikesed asjad, mis kuhjusid. Esmakordselt räägiti Jüriloga tema jätkamise võimalikkusest või võimatusest 1. juunil. „Väiksed küsimused ja möödarääkimised ja kommunikatsioonihäired on aidanud kaasa umbusaldusliku õhkkonna tekkimisele valitsuse ja terviseameti vahel. Ja selleks, et järgmise kriisi ajal oleks hea töine rütm, olid need muutused vajalikud,“ sõnas Kiik ERRile.

Õhtulehel ei õnnestunud Kiigelt kommentaari saada, sest ministril on koosolekud. Kiik ja Jürilo jagavad kommentaare täna kell 14, kui toimub pressikonverents.

Jürilo pole ainuke juht, kes on teatanud oma lahkumisest. 14. juunil oli viimane päev terviseameti peadirektori asetäitjana töötaval Jelena Tomasoval, kes on keskerakondlasest riigikogulase Viktor Vassiljevi abikaasa.

Eesti Ekspressile ütles Tomasova, et oli juba enne koroonakriisi otsustanud lahkuda riigisektorist, kuid ei pidanud võimalikuks jätta meeskonda üksi sel keerulisel ajal. Ehk Tomasova enda sõnul ei ole lahkumise taga kriis, milles tema osakond sattus tugeva kriitika alla seoses ebatäpsete andmetega ja talle alluvate epidemioloogide tegevusega. Õhtulehele on siiski viidatud, et kriisist tulenev surve sai Tomasovale otsustavaks.

Kas ja keda võimalikud muudatused veel võiksid puudutada, pole seni teada. Varem on öeldud, et valitsus tahaks sügisel – kui võib puhkeda uus koroonaviiruse laine – olla usaldusväärses suhtes terviseameti juhtkonnaga.