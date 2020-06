MEELEGA? Mürgist kokteili joonud New Yorgi politseinikud viidi haiglasse 

Manhattanil asuvast toidukohast ostetud kokteilid olid tahtlikult mürgitatud, teatas New Yorgi politseinike ametiühing. „Ühel hetkel oma eine käigus avastasid nad, et nende joogi sisse on pandud mürki,“ vahendab Independent ühenduse avaldust.

Uurijad alustasid juurdlust saamaks teada, kas õnnetus võis äkki juhtuda hoopis kogemata. „Kui korrakaitsja ei saa isegi einestada ilma, et peaks kartma rünnaku alla sattumist, siis on selge, et meid ümbritsev töökeskkond on halvenenud kriitilise tasemeni,“ lausus ühenduse president Patrick Lynch.

Kõik politseinikud pääsesid haiglast pärast ühte seal veedetud ööd. Ühing saatis seepeale oma liikmetele kirja, milles soovitas neil edaspidi süüa vaid üheskoos, nii et toidul saab kogu aega silma peal hoida.

Kokteile müünud kett Shake Shack teavitas omalt poolt, et on toimunust jahmunud ning käivitanud uurimise, et asjaoludes selgusele jõuda.