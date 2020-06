Madeleine McCanni vanematele teatati, et nende tütar on surnud 

Kogu maailma liigutanud traagilises juhtumis toimus tänavu juunis pööre - Saksa võimud andsid teada, et leitud on kahtlusalune, kes istub praegu narkootikumidega äritsemise eest Kieli vanglas. Meedia andmeil on tegu 43aastase Christian Brückneriga, kes on varem süüdi mõistetud nii lapsepilastuses kui ka Ameerika naispensionäri vägistamises.

Wolters kinnitas Daily Mirrorile, et saatis McCannidele hiljuti kirja, öeldes, et tal on konkreetsed asitõendid Madeleine'i surma kohta. Ent seda, kuidas Saksa võimud sellisele järeldusele jõudsid, pole prokuröril praegu võimalik öelda - asitõendite avaldamine seaks uurimise ohtu. "Tähtsam on saavutada edu ja süüdlane kätte saada, mitte kaardid lauale lüüa ja öelda, miks Madeleine võib meie arvates surnud olla."