KAS RAIL BALTICA TASUB ÄRA? Euroopa Kontrollikoda: kaubavedude rööbastele saamiseks tuleks kehtestada teemaksud 

Kontrollkoda kasutas oma hinnangu tegemiseks teaduslikku hinnangut, mille järgi peaks jätkusuutlikkuse tagamiseks loodavat kiirrongiliini aastas kasutama vähemalt üheksa miljonit inimest.

Probleem seisneb selles, et tunniajase autosõidu kauguses rongi planeeritud peatustest Baltikumis, elab kokku 3,8 miljonit inimest, mis on kaugelt liiga vähe. Kui võtta trassi osaks ka Leedust Varssavini viivad rööpad, kasvab, see 8,3 miljonini. „Kui võrrelda seda meie võrdlusalusega, milleks on 9 miljonit reisijat aastas, võib majanduslik jätkusuutlikkus olla ohus isegi Varssavini ulatuva täieliku ühenduse puhul,“ hindab aga kontrollkoda.

9 miljoni reisija tasuvusmõõdik kehtib üldiselt rongiliiklusele, kus tippkiirus ületab 250 km/h. Rail Baltica trassil seatakse maksimaalseks reisirongikiiruseks 249 km/h, aga auditis vaadeldakse seda siiski kiirrongiliinina, sest trassil hakkavad liikuma ka kaubarongid (kuni 120 km/h), mis tõstab selle ehitusmaksumust.

Auditis räägitakse ka kaubaliikluse võimalikust edukusest: „Rail Baltica 2017. aasta kulude-tulude analüüsi kohaselt on raudteekaubaveo maht 2030. aastal ligikaudu 15 miljonit tonni ja 2055. aastaks kuni 25 miljonit tonni (ligikaudu kolmandik sellest on Balti riikide sisene, kolmandik kaubavedu Soomest ja kolmandik transiitliiklus naaberriikidest). Tuginedes praegusele mereliikluse mahule Balti riike ümbritseval alal täheldasime, et maksimaalselt võiks raudteele ümber suunata 30 miljonit tonni kaupa aastas.“

Praegu Eesti-Läti-Leedu vahel selline kaubaveoks sobiv raudteeühendus puudub. „Et ümbersuunamine saaks toimuda, peab raudteetransport suutma konkureerida maantee- ja meretranspordiga. See tähendab, et tuleb luua tõhusad mitmeliigilised ühendused ja võtta kaasnevad meetmed, nagu teemaksude kehtestamise poliitika, et saavutada eri transpordiliikide jaoks võrdsemad tingimused,“ seisab auditis.

„Euroopa Kontrollikoda on väga auväärt asutus. Kahjuks värskes auditis – mille valimis on teiste Euroopa Liidu ülese tähtsusega taristuprojektide kõrval ka Rail Baltic – on tehtud Rail Balticu kohta järeldusi osalt valedel alustel. Audit on aegunud ja ei peegelda tänast olukorda Rail Balticu arendamisel. Kasutatud on aegunud andmeid ja kujutatud Rail Balticat kui kiirrongi, mis veab ainult reisijaid ning peatub Eestis vaid Tallinnas ja Pärnus. Arvestatud pole reaalse kaubaveo ega kohalike peatustega,“ kommenteeris majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas.