Miks on Venno Loosaare nimi varjatud avalikus kohtukalendris? 

Kohtuasjad, mis on seotud laste seksuaalse väärkohtlemise või muu tundliku teemaga, on üldiselt kinnised. Küll aga võib kohtukalendrist leida lastega seotud seksuaalkuritegusid puudutavate paragrahvide puhul ka süüaluste nimesid. Venno Loosaare kohtuasja puhul on aga tema nimi varjatud.