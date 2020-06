ÕNNEMÄNG: kuidas saaks kaugliinibussi jalgratta kaasa võtta? 

Tavalisel juhul läheb jalgratas ülemõõdulise pagasi alla ning bussifirmad on kehtestanud selle vedamisele oma nõuded. Go Busi logistikajuht Henri Pokk sõnab, et linnade vahel sõitvates suurtes reisibussides on tõepoolest olemas pagasiruum, kuhu saab paigutada ka jalgrattaid. Korraga võetakse peale 2–3 ratast, arvestusega, et ka kaasreisijate pagas mahuks peale.

Lux Expressi tegevjuhi Janno Ritsbergi sõnul peaks ideaalis olema jalgrattalt eemaldatud esiratas, jalgratas pakitud rattakotti või õlised ja määrdunud osad kiletatud. „Proovime tagada pakkekile olemasolu meie bussides, kuid loodame ka reisijate mõistlikule suhtumisele ja nende puhastele ratastele,” märgib ta.

Ritsberg toob välja, et reisijad peaksid kindlasti arvestama sellega, et näiteks nädalalõppudel on reisijate arv ja pagasimaht tavapärasest suurem ja sel juhul võib tekkida olukord, kus isegi korrektselt pakitud ratas ei pruugi pagasiruumi mahtuda. „Samas seda juhtub harva ja tavaliselt on sobiv lahendus leitud, kuidas rattaga reisitud saaks. Suurematel gruppidel ja nädalalõppudel jalgrattaga reisivatel inimestel palume teavitada meie klienditeenindust e-maili teel. Proovime näiteks kauba paigutamisega teise bussi peale võimalusel kõik jalgratturid mugavalt kohale viia,” sõnab ta.

MK Autobussi veokorraldaja Tair Teder sõnab, et üldine põhimõte on, et jalgratas (porised rehvid, õline ülekandeosa jms) ei tohi määrida bussi pakiruumi ega kaasreisijate pagasit. “Kõige mugavam on kasutada jalgrattakotti või suuremat lina ümber panekuks,” märgib Teder. Ta lisab, et üldiselt on rattaga reisijad ennast nõuetega eelnevalt hästi kurssi viinud ja vastavalt ka valmistunud.