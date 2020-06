KÜMNEID MILJONEID VÄÄRT TIPPRELVAD: USA tõi esmakordselt oma sõjaväedroonid Eestisse 

Droonid ja nendega kaasnev tugipersonal-varustus on Eestis siiski ajutiselt. Alates 2018. aastast on nende koduks olnud Poolas paiknev Miroslawieci õhuväebaas, kuid selle maandumisrada läheb renoveerimisele. Esmaspäeval teatas USA õhuväe Euroopa üksus, et koostöös Eesti valitsuse ja Balti partneritega tuuakse Reaper-droonid selleks perioodiks Ämarisse.

Eesti õhuruumis on USA mehitamata lennukid tavapärane nähtus, kuid varem pole masinad (teadaolevalt) Ämarist õhku tõusnud. Kui palju droone Eestisse toodi, ameeriklased ei paljasta.

Õhuväe ülem kolonel Rauno Sirk ütles eilset B-52 harjutuslendu kommenteerides, et koostöö Ameerika Ühendriikide õhuväega on väga tihe. „Ameeriklased viibivad mitmeid kordi aastas oma lennuüksustega Ämaris ning osalevad nii regionaalsetel kui ka ainult Eestis korraldatavatel õppustel. Tänase koostööharjutusega demonstreeris Ühendriikide õhuvägi oma globaalset ulatust ning kinnitas, et liitlassuhted on neile tähtsad,“ lisas kolonel Sirk.

MQ-9 Reaper on sama tüüpi droon, millega tapeti selle aasta jaanuaris Iraagis Iraani tähtsuselt teine mees, Qasem Soleimani.