KISUB VERISEKS: Kokkupõrkes hiinlastega hukkusid kolm India sõdurit 

BBC teatel avaldas India sõjavägi, et kahe osapoole sõjalised esindajad üritavad praegu olukorda maha jahutada – lisamata samas täpsustavaid detaile.

Tegemist on ilmselt esimeste surmadega kahe suurriigi vahelistes kokkupõrgetes viimaste aastakümnete jooksul. Ehkki pinged Hiina ja India vahelisel piiril on viimasel ajal kasvanud, on konfliktid seni piirdunud vaid käsikähmlustega.