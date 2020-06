SIDE LÕPP! Põhja-Korea lasi õhku piiriületuskoha lõunanaabriga 

Piirilinna Kaesongi lähedal asunud hoone oli mõeldud selleks, et säiliks mingisugunegi side kahe riigi võimude vahel. BBC kirjutab, et aastal 2018 läbis maja isegi värskenduskuuri.

Pinged kahe riigi vahel on kruvinud üles juba nädalaid, selle peamiseks allikaks on lõunasse põgenenud põhjakorealased, kes lennutavad õhu kaudu endisele kodumaale propagandamaterjale. Põhja-Korea juht Kim Jong-un on korduvalt ähvardanud katkestada suhted, kui nad oma tegevust ei lõpeta. Samuti on ta viimasel ajal kõnelenud võimalikust sõjategevusest.