Reformierakond tegi ERJK likvideerimise seadusesse ühe muudatusettepaneku 

Eelnõu seletuskirja järgi on ERJK olnud järelvalves efektiivne, tehes alates komisjoni loomisest 2011. aastal kokku 82 ettekirjutust, mis on kõik kohtus kehtivaks tunnistatud.

“Eelnõu algatajad ei suutnud komisjonis vastata lihtsale küsimusele: mis probleemi see eelnõu lahendab Eesti inimeste või riigi jaoks. ERJK ülesannete andmine riigikontrollile on ilmselt põhiseadusega vastuolus, sest riigikontrolli ülesannete seas mittetulundusühingute järelevalvet ei ole. Sellise ülesande panemine võib tekitada probleeme riigikontrollile põhiseadusega pandud ülesannete täitmisel, ” selgitas Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas muudatusettepanekut.

Tema sõnul ei tohiks valitsus erakondade rahastamise kontrolli lõdvendada olukorras, kus on üleval tugevad kahtlused, et seda tehakse valitsuse juhtpartei Keskerakonna vastu algatatud nõuetest vabanemiseks ning 50 000 euro annetamisega seotud skandaali summutamiseks.

“Sotsiaaldemokraadid on teinud eelnõule 50 000 muudatusettepanekut, mille mõte on takistada selle Eestile väga kahjuliku seaduse läbiminekut. Parlamendi töö takistamine on väheseid vahendeid, mida opositsioon saab kasutada, et hoida ära valitsuse võimutsemist. Seetõttu oleme lubanud sotside muudatusettepanekuid komisjoni aruteludes toetada, et neid saaks ka suures saalis hääletusele panna,” lisas Kallas.