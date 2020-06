Kohtu alla: Tiiu Järviste peab süüdistust rahapesus alusetuks 

Järviste sõnul kaotas tema ettevõte mullu mais tegevusloa makseteenuste osutamiseks.„Kõigepealt hakati rääkima kahest rahapesuepisoodist, tänaseks on neist üks juba ära langenud. Meie innovaatilisele väikeettevõttele heidetakse ette, et üks GFC Läti klient müüs oma jahi Itaalias maha ja tehingu maakler saatis talle müügist saadud raha meie ettevõtte kaudu tagasi,“ selgitas Järviste. „Tehingu hind oli ligi kolm miljonit eurot, ei midagi kosmilist. Aga selle alla kolme miljoni eurose ülekande tagajärjel võetakse ära ühe Eesti ettevõtte tegevuslitsent ja tembeldatakse teda suures ulatuses rahapesijaks ning kuritegelikuks organisatsiooniks.“

Järviste on öelnud, et Finantsinspektsioon peab tegelema miljarditega seotud tõeliste probleemidega, selle asemel, et tappa väikeettevõtlust. See ei ole Eesti aeg, selliselt käituti Nõukogude Liidu ajal, lisab ta.