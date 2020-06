LAHENDUS PRUUDIPÕUALE? Professor pakuks Hiina naistele mitmemehepidamist 

Professor leiab, et nii seksuaalses mõttes kui ka kodutööde tegemisel poleks kaks meest ühe naise jaoks liiga palju. Ta leiab, et kasutegur üksikutele Hiina meestele, kes sedasi lõpuks ometi ka abielurõõme saaksid nautida, ületab kõvasti „lühiajalise ja kerge kahju“ naistele, kes endale sobivat abikaasat otsivad.

Pruudi- ja tüdrukutepuudus on Hiinas muidugi tõsine probleem. Aastakümneid kestnud ühe-lapse-poliitika ja traditsiooniline ühiskond, kus poega nähakse pärija ja vanemate eest hoolitsejana, viisid selleni, et tüdrukuid sündis ja sünnib praegugi poistest vähem. Paljud vanemad lasid teha aborti, kui said teada, et ootavat tüdrukut, või andsid tütre ära lastekodusse.