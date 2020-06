Üks Lihula tulistamises viga saanud lastest sai haiglast koju 

Tallinna Lastehaigla kommunikatsioonijuht Tiia Eier kinnitas, et üks lastest on koju saanud, kuid ei soovinud täpsustada, kas 3- või 5aastane.

Ta lisas, et teine laps on küll veel haiglas, kuid ta on stabiilses seisus. Millal teine laps koju võiks saada, ei osanud ta veel öelda.